Juve, con Allegri due centrocampisti destinati alla cessione

Porte girevoli per la Juventus

La Gazzetta dello Sport si è in particolare soffermata sulla situazione legata a Weston Mckennie e Denis Zakaria. I due giocatori rientrano alla base dopo le rispettive esperienze non particolarmente positive nel Leeds e nel Chelsea. L'americano è addirittura stato partecipe della cocente delusione della sua squadra, mentre i Blues hanno concluso una delle stagioni più deludenti della loro recente storia. Eppure, il valore dei due giocatori, utili in passato anche alla causa della Juventus, non sarebbe così scontato senza Allegri in panchina. Un cambio di guida tecnica avrebbe permesso ai due giocatori di venire nuovamente riconsiderati nei piani. Al momento invece, la società starebbe cercando delle soluzioni per racimolare qualche entrata da investire nel budget. Entrambi i giocatori avrebbero una valutazione non di molto inferiore ai 30 milioni di euro. I maggiori pretendenti risulterebbero in particolare in Germania. Nello specifico, Zakaria sarebbe nel mirino del Borussia Dortmund, mentre Mckennie avrebbe mercato anche in Inghilterra.