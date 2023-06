Juve, De Paola: “Allegri in Arabia sarebbe un colpo di fortuna”

Allegri in Arabia o altrove? Magari! Sarebbe un vero colpo di fortuna per la Juve , ma solo il tempo potrà alimentare o deprimere le speranze dei tifosi bianconeri. Il sentimento Allegriout è troppo forte per non essere ascoltato dalla proprietà. Anche perché non si basa su reazioni isteriche o istintive, ma su dati di fatto. Da due anni la Juve è bruttissima da vedere, non vince nulla e ha disperso un immenso patrimonio giocatori. Se anche Vlahovic e Chiesa possono andar via significa che davvero non si è costruito nulla".

Le responsabilità di Allegri

De Paola ha poi proseguito: "Anzi, al contrario, si è distrutto moltissimo. Tutta colpa di Allegri? Non solo, ma l’allenatore è fondamentale per accendere il motore e far girare bene la macchina. Basta guardare che cosa ha fatto in due anni Spalletti a Napoli. Terzo posto (che poteva essere primo), scudetto e iper valorizzazione di tutti i giocatori, dai nuovi a quelli resuscitati da Spalletti. Il confronto con Allegri è impietoso anche perché l’allenatore bianconero aveva, sulla carta, una rosa più forte! L’ha gestita malissimo riuscendo a far sfiorire tutto ciò che gli è capitato fra le mani: da Dybala a Vlahovic, da Chiesa a Di Maria, da Arthur a Bernardeschi, da De Ligt a Pogba. Con quale faccia si parla dei giovani lanciati se poi non fanno realmente alcuna differenza in campo. Non per colpa loro, bensì per il semplice motivo di essere lasciati soli, in balia di se stessi. Non sappiamo se sarà Arabia o altro, dovesse accadere sarebbe certamente “liberazione”. Sbagliato intestardirsi in un rapporto che non porterà la Juve da nessuna parte. Soprattutto davanti a una campagna acquisti che si preannuncia di tagli e di giocatori da valorizzare".