Vaciago: “Scanavino coerente, Allegri può essere l’uomo giusto”

Ecco le parole di Guido Vaciago a Tuttosport: "Maurizio Scanavino è quindi coerente con l’asciutta attitudine gobba nel preferire il contenuto alla confezione e senza molti fronzoli spiattella la verità al popolo bianconero. Mette in conto alla già stressatissima gente della Juve che, dopo i problemi con la giustizia sportiva, il club dovrà inevitabilmente affrontare quelli economici, in virtù dei quali invita più volte a tenere i piedi per terra".