Juve, Cobolli Gigli: “Buchi clamorosi in difesa, Perin non può bastare”

Dai problemi in fase difensiva fino a Vlahovic e Milik: le parole dell'ex presidente della Juve Cobolli Gigli

Dopo la disfatta contro lo Stoccarda la Juve riuscirà a riprendersi contro l’Inter? Intervistato da 1 Football Club l’ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha parlato della fase difensiva della squadra di Thiago Motta: “La Juve aveva e ha la migliore difesa, ma contro lo Stoccarda c’erano dei buchi clamorosi. Al di là dell’ala senza di Bremer, nella partita di martedì la difesa non ha giocato, nonostante sia un punto di forza della Juventus”.

Juve, le parole di Cobolli Gigli sull’attacco

Su Vlahovic ha poi aggiunto: “Se guardiamo la partita con lo Stoccarda era sempre solo, la Juve si fermava prima dell’area di rigore. Dunque, non si può criticare Vlahovic, ma l’intera manovra d’attacco della Juve. Vlahovic é un grande giocatore, che se gli metti qualche pallone a disposizione li sfrutta al massimo. Se si guarda la partita contro lo Stoccarda, loro arrivavano facilmente alla nostra porta. Si creavano degli spazzi che portavano alla nostra porta. Perin ha fatto delle grandi parate, ma Perin da solo non può bastare. Milik? Certamente sarebbe utile averlo non come alternativa ma come appoggio a Vlahovic. Ci sarebbe un attacco con maggiore vigore. Dopodiché cosa succederà in futuro non lo sa nessuno, né Giuntolo, né Milik , nessuno”.