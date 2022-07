Juve, da Chiesa fino a Soulè: oggi ha inizio la stagione bianconera

44 giorni fa la sconfitta contro la Fiorentina nell'ultima giornata di Serie A, la fine di una stagione fatta di alti e bassi, conclusa con zero trofei vinti. Tra 42 giorni la sfida contro il Sassuolo darà inizio alle Serie A 2022/23 e la speranza è che la prossima sia l'annata della rinascita. Dopo nove anni di successi ininterrotti è più che normale avere una stagione negativa ma ora bisognerà subito cambiare rotta. Massimiliano Allegri avrà a disposizione 42 giorni per preparare al meglio la squadra in vista della prossima Serie A. Oggi inizia ufficialmente la stagione bianconera.

Se il ritiro vero e proprio inizierà il 10 luglio, oggi arriveranno a Torino i primi giocatori per quello che viene definito pre-ritiro. In questa settimana cominceranno ad allenarsi due categorie completamente differenti di calciatori. Da una parte avremo tutti quei giocatori che nel finale della scorsa stagione hanno avuto a che fare con dei problemi fisici. Chiesa, Danilo, Arthur, De Sciglio e Zakaria, tutti giocatori che avranno bisogno di una settimana di allenamento extra per tornare nella miglior condizione possibile. Oltre a questi Allegri potrà contare su tanti giovani talenti, da Soulè fino a Nicolussi-Caviglia. Per loro sarà l'occasione giusta per mettersi in mostra e far vedere al tecnico bianconero tutto il loro valore così da sperare in un posto in prima squadra.