Juve, si torna subito in campo: a luglio tre gare negli USA

La Juve si prepara a scendere di nuovo in campo: a fine luglio i bianconeri saranno impegnati in una tournee estiva negli USA

La stagione 2021/22 per la Juventus non è stata particolarmente positiva, la prima dopo dieci anni senza neanche un trofeo. I bianconeri, infatti, hanno terminato la Serie A al quarto posto, sono stati eliminati agli ottavi di Champions League e hanno perso le finali di Supercoppa e Coppa Italia. Ora è arrivato il momento di reagire e cominciare subito a organizzarsi in vista della prossima stagione. L'obiettivo è semplice: tornare a vincere.