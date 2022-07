Calciomercato Juventus, Zaniolo c’è! Addio De Ligt: “Scelto il sostituto”

Vi avevamo preannunciato giorni di fuoco per il calciomercato della Juventus e i fatti ci stanno dando ragione. Messi già in cassaforte i colpi Paul Pogba , Angel Di Maria e Andrea Cambiaso , ora i bianconeri si stanno concentrando su altre trattative bollenti e decisamente importanti.

In entrata, queste sono le ore di Nicolò Zaniolo . In uscita invece, spadroneggia Matthijs De Ligt , il cui futuro sarà determinante per le strategie future del mercato della Juve. Partiamo con le ultime notizie relative al trequartista della Roma.

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di come il classe '99 abbia ormai fatto la sua scelta di indossare la maglia bianconera e abbia già trovato un accordo di massima con la Vecchia Signora. Adesso arrivano ulteriori novità. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'intesa con Zaniolo sarebbe stata raggiunta sulla base di un contratto da 4 milioni complessivi a stagione fino al 2026. Ma si registra un'accelerata anche con la Roma. La nuova offerta bianconera si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro complessivi, una cifra molto vicina alle richieste giallorosse. La formula sarebbe quella del prestito oneroso da 10/15 milioni con obbligo di riscatto dilazionato a 35/40 milioni. Per ora pare che la Roma non voglia sentir parlare di contropartite tecniche: per questo la formula "alla Chiesa" potrebbe segnare la svolta della trattativa nelle prossime ore. Per un Zaniolo pronto a sbarcare a Torino, c'è però un De Ligt che si allontana sempre di più, tanto che la Juve avrebbe già individuato la sua prima scelta per la sostituzione del difensore olandese <<<