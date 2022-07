Juventus, quale futuro per Matias Soulé: addio in prestito o permanenza?

Il futuro di Matias Soulé è ancora da definire. Una permanenza in prima squadra sembra difficile, viva l'opzione prestito.

redazionejuvenews

di Mattia Cinelli

La Juventussta lavorando attivamente per garantire a Massimiliano Allegri una squadra in grado di vincere da subito nella prossima stagione, tornando a conquistare trofei dopo un'annata chiusa senza nessun titolo. Il club bianconero si è mosso da subito per acquistare diversi esterni, considerando gli addii di Bernardeschi e Morata, che hanno lasciato la Juventus pochi giorni fa. Secondo le ultime indiscrezioni Angel Di Maria sarebbe ad un passo dal vestire la casacca bianconera, mentre Filip Kostic è un obiettivo reale della Vecchia Signora, ma la chiusura dell'affare sembra ancora lontana, visto che tra Madama e l'Eintracht Francoforte c'è ancora un'ampia distanza sulla valutazione del cartellino.

Allegri, nella prossima stagione, dovrebbe testare il 4-3-3, ed attualmente a sinistra il posto sarebbe occupato da Di Maria, con Juan Cuadrado come possibile sostituto, mente a destra i due slot dovrebbero essere di Chiesa e Kostic. Così facendo i posti per le corsie offensive sarebbero già al completo, con due calciatori per ruolo. La domanda sorge quindi spontanea, che fine farà Matias Soulé, centrocampista della Juventus U23, ritenuto da molti il successore di Paulo Dybala? La risposta non è facile. In realtà l'argentino potrebbe essere il sostituto ideale di Di Maria, con buona pace di Juan Cuadrado che dovrebbe scalare nuovamente sulla linea dei terzini, giocandosi il posto con Danilo.

Questa opzione non è del tutto scontata, visto che l'out destro idealmente sarebbe anche la zona di competenza di Nicolò Zaniolo, che la Juventus sta trattando con insistenza. Allora per il classe 2003 l'unica alternativa sarebbe quella di partire in prestito, possibilmente in Serie A e in una squadra che creda in lui e lo possa far giocare. Già alcuni club della massima serie ed altri di B si sarebbero mossi per il talentino della Juventus, ma ancora il futuro è tutto da scrivere.