Juve, Chiellini: “Conte o Allegri? E’ scegliere tra mamma e papà”

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, ha parlato degli allenatori avuti nella carriera in bianconero Max Allegri e Antonio Conte

Intervistato per Sky Sport l’Originale, Giorgio Chiellini ha parlato di alcuni temi in ambito Juventus. Tra le domande poste allo storico capitano bianconero, c’è stata anche una relativa alle sue preferenze tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Chiellini su Conte e Allegri

“È come chiedere a chi vuoi bene a mamma e papà per far capire che sono gli allenatori più importanti della mia carriera con i quali ho condiviso più anni, poi potrei menzionarne altri. Sono due allenatori diversi che io metto sullo stesso livello pur con caratteristiche diverse. Sono venuti alla Juve nel momento perfetto per entrambi e con Antonio ho vissuto due anni bellissimi in Nazionale, chiede molto di più ma anche Max nel momento giusto sa alzare la pressione. Conte è uno che lavora nel quotidiano e quindi è uno che quotidianamente richiede molto dai suoi giocatori a livello fisico e mentale, Max è bravo invece ad alzare e abbassare i ritmi e l’attenzione ma entrambi si comportano in base alle squadre che hanno, Conte aveva una squadra che per Allegri poi era completamente diversa. Ho amato lavorare con entrambi e non potrei scegliere”.