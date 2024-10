Juve, Cerchione: “Osimhen ideale nel gioco di Thiago Motta”

Cerchione ha parlato delle prossime possibili mosse future per l'attacco della Juventus, promuovendo in particolare il profilo di Osimhen

Nel corso della trasmissione Tutti al VAR, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio, ha parlato il direttore del programma Luca Cerchione. Tra gli argomenti, il conduttore ha parlato di Victor Osimhen come eventuale rinforzo della Juventus per l’attacco del futuro. Ecco le sue parole: “La Juve segna poco ma subisce pochissimo: con i clean sheets e con i pochi gol subiti si vincono i campionati, la Juventus a oggi è una seria candidata allo Scudetto. L’identikit dell’attaccante che manca alla Juve corrisponde ad Osimhen. Difficile, quasi impossibile a gennaio, vedremo poi”.

Cerchione: “Osimhen sarebbe devastante”

Il direttore ha proseguito sull’attaccante nigeriano: “Giuntoli non ha preso un vice Vlahovic perché ha preferito conservare qualche fondo per andare a comprare un’altra prima punta titolare, piuttosto che una seconda o terza scelta. L’identikit di Osimhen è l’ideale per il gioco di Motta: immaginiamo giocare a campo aperto col nigeriano, piuttosto che col serbo. Thiago Motta predilige la fase difensiva e non mette Dusan in condizione di avere tante occasioni: in un contesto tattico del genere, Osimhen sarebbe devastante. Indizio di mercato? Beh, sì: se n’è parlato e se ne parlerà anche in futuro”.