Juve, c’è l’accordo per un rinnovo

Il club bianconero pronto a prolungare il contratto di un suo assistito

Non ci sono solo i risultati sul campo a tenere banco in casa Juventus in questi giorni. Il club bianconero, infatti, tra mercato e conferme, sta lavorando già per progettare la rosa da affidare a mister Andrea Pirlo nella prossima stagione. La dirigenza del club campione d'Italia è soprattutto al lavoro per i rinnovi di contratto, in particolare quello del giovane difensore rumeno Radu Dragusin. Aggregato alla prima squadra dalla formazione Under23, il difensore ha già avuto modo di fare l'esordio in Serie A nella vittoriosa trasferta in casa del genoa dello scorso dicembre, in Champions League nel successo interno con la Dinamo Kiev e in Coppa Italia giocando dal primo minuto nel 3-2 sempre contro il Genoa negli ottavi di finale della competizione.