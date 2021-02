Calciomercato Juventus, obiettivo da 30 milioni: duello con il Real Madrid

Le ultime notizie di calciomercato della Juventus parlano di un nuovo obiettivo da 30 milioni: c'è da battere la concorrenza del Real Madrid

Grandi manovre all'orizzonte per il centrocampo bianconero in vista della prossima stagione. La mediana a disposizione di Andrea Pirlo, come vi abbiamo raccontato tante volte, verrà restaurata durante il calciomercato estivo . La Juventus opererà molto sia in uscita che in entrata in questo reparto, che stenta a decollare e a regalare solidità e continuità al gioco del Maestro. Come vedremo più avanti, sono già tantissimi i nomi che Paratici starebbe concretamente valutando . E a questi da qualche giorno se ne è aggiunto anche un altro nuovo che stuzzicherebbe la fantasia della dirigenza bianconera.

Stiamo parlando di Renato Tapia, centrocampista peruviano con passaporto olandese che si sta mettendo in gran luce in Spagna nel Celta Vigo. Secondo varie fonti spagnole, Paratici avrebbe dunque adocchiato il mediano classe '95. Le sue qualità però avrebbero attirato le attenzioni anche di altri top club europei come il PSG e l'Atletico Madrid. Ma la concorrente più agguerrita, come riferito da Defensa Central, sarebbe il Real Madrid, altra squadra che in estate andrà incontro ad una rivoluzione. I Blancos vorrebbero puntare su Tapia per il loro nuovo centrocampo, ma la Juve sarebbe alla finestra. Anche perché il prezzo del mediano 25 enne è assolutamente abbordabile per la Vecchia Signora. Nel suo contratto con il Celta Vigo infatti ci sarebbe una clausola da "appena" 30 milioni di euro. Come accennato poco fa però, Paratici avrebbe in mente anche molti altri obiettivi per rinforzare la mediana bianconera. Nella sua lista della spesa infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<