Juve, Cassano: “L’Inter ha buttato 2 punti. Conceicao in stato di grazia”

Intervenuto sul canale Twitch Viva El Futbol l’ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato il derby d’Italia tra Inter e Juve: “Ci sono state tante partite nella partita. Andando nello specifico, l’Inter ha buttato nel cesso altri due punti. Poteva fare il quinto, sesto e settimo gol sul 4-2, quando la Juve stava soffrendo, invece ha gigioneggiato pensando di poter segnare quando voleva. Doveva ‘ammazzare’ la Juve, cosa che le riusciva nella passata stagione, mentre quest’anno no. Deve stare attenta l’Inter, la Juve ha rischiato pure di vincere alla fine. Da tifoso ho goduto, ma analizzando la partita è stata un disastro. Conceicao? Era in giornata di grazia, ha fatto una faccia così a Dimarco e Bastoni: finalmente la Serie A ha un altro giocatore che fa l’uno contro oltre a Kvara“.

Juve, Thiago Motta si gode super Conceicao

La prestazione dell’attaccante portoghese è stata superlativa, probabilmente anche migliore di quella di Yildiz. Il portoghese, infatti, è stato imprevedibile in fase offensiva, continua spina nel fianco per la difesa dell’Inter. Al tempo stesso, però, Francisco aiuta molto anche in fase difensiva, qualità che Thiago Motta apprezza moltissimo negli attaccanti. Dopo soltanto poche giornate Conceicao ha quindi già convinto e la Juve si prepara ad acquistarlo a titolo definitivo: serviranno 30 milioni.