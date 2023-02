Juve, caso Santoriello: spunta un nuovo video. Abodi: “Evidente inopportunità”

Continua il caso Santoriello: spunta un nuovo video in cui il pm esprime commenti anti Juve. Il commento del Ministro dello Sport Abodi

redazionejuvenews

Continuano le polemiche attorno al pm Santoriello. Da alcuni giorni, infatti, circola un video in cui il pm dell'indagine sulle plusvalenze della Juve dice: "Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo". Frasi che hanno scosso il mondo della politica e del calcio. Ora però è venuto alla luce un altro video, questa volta risalente al 2019, in cui Santoriello dice: "un auspicio che è assolutamente irrealizzabile, al pari ad esempio della Juventus che vinca la coppa dei Campioni".

Il Ministro dello Sport Abodi intervenuto a margine della presentazione ufficiale al Cinema Troisi di Roma del cortometraggio "Montespaccato Calcio. Legalità in campo", ha detto: "Il principio di responsabilità vale sempre. E' talmente evidente l'inopportunità, anche in momenti in cui si pensa di poterselo permettere, di entrare in un linguaggio che non è istituzionale e consono con il ruolo professionale che si svolge. Ogni parola in più sarebbe inopportuna da parte mia".

E ora? Per il momento il pm non ha risposto alle accuse, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sportstarebbe seriamente prendendo in considerazione l'idea di fare un passo indietro. Staremo a vedere.