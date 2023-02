Avv. Grieco: “Santoriello? Parole gravissime, non si può tollerare”

Vincenzo Grieco , avvocato, ha detto la sua sulla situazione della Juventus , parlandone a RadioBianconera. Ecco le sue parole: "Santoriello? Quelle che ha pronunciato sono parole gravissime, uno stato democratico non può tollerare un giudice odiatore. Da quello che ho sentito penso potrebbero esserci tutti gli estremi per un'azione disciplinare nei suoi confronti.

Questo è il quadro per cui Santoriello è passibile di azioni disciplinari. Chiariamo una cosa, l'azione disciplinare l'inizia il ministro della Giustizia, ma secondo me Santoriello ha commesso un bel po' di violazioni. Inoltre va sottolineato che nel convegno da cui è tratto il video, Santoriello ha fatto un uso strumentale della propria posizione, invitato come esperto giuridico, si è permesso di dire che odia un soggetto. Spero che molti promuovano pubbliche iniziative nei confronti del ministro della Giustizia, perché queste esternazioni rappresentano un vulnus alla democrazia".