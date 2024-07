Juve, Carnevali: “Berardi? Deve arrivare un’offerta importante”

La Juve pensa a Domenico Berardi: le parole dell'ad del Sassuolo Carnevali sul futuro dell'attaccante italiano

Tra i possibili obiettivi di mercato della Juve c’è anche Domenico Berardi. Intervistato da Sky Sport l’ad del Sassuolo Carnevali ha detto: “Mi chiedono Berardi? Ci può stare, lui deve pensare a recuperare. E’ importante il suo recupero nei tempi giusti. E poi ci può stare, è un giocatore che ogni estate ha delle richieste. Sono convinto che arriveranno anche questa estate”.

Juve, le parole di Carnevali su Berardi

“Dirò si o no? Vediamo che cosa arriva, deve arrivare qualcosa di importante. Per noi è il nostro campione, senza di lui abbiamo avuto difficoltà enormi quest’anno e probabilmente ci è costata un po’ di retrocessione la sua mancanza. La cosa più importante è cercare di recuperare. I tempi sono più lunghi, deve rimettersi a posto. Dopodiché valuteremo la soluzione migliore per tutti, anche e soprattutto per il giocatore”, ha concluso.