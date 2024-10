Juve, Caressa critica Yildiz: “Zero tiri in porta nelle ultime quattro…”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa ha criticato l'attaccante della Juve Kenan Yildiz: "Dovrebbe rischiare di più"

Contro la Lazio nonostante la superiorità numerica la Juve ha fatto una grandissima difficoltà a trovare la via del gol. I bianconeri hanno vinto 1-0 soltanto grazie all’autogol di Gila nel finale di partita, con Vlahovic & Co che non sono riusciti segnare. Il bomber serbo ha colpito la traversa confermandosi così l’uomo più pericoloso in casa bianconera, mentre ci si aspetta molto di più da Yildiz. Il turco è un talento cristallino ma dopo un inizio di stagione di alto livello si è un po’ perso, non riuscendo più a risultare decisivo.

Juve, le parole di Caressa su Yildiz

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Fabio Caressa ha commentato: “Di Yildiz si parla moltissimo, premettiamo che è un ragazzo giovane. Vero che qualcuno alla sua età era già qualcosa di più, è già al secondo anno che gioca. Anche lui in questo momento incide poco, non rischia la giocata, vedo pochi giocatori che rischiano la giocata, fanno il compitino, tornano indietro. Yildiz un pochino la giocata la deve provare. Zero tiri in porta nelle ultime quattro, solamente il 5% dei pari ruolo fa peggio dal punto di vista offensivo. E’ un po’ legato anche lui alle tattiche”.