Ballotta: "Vlahovic? Le critiche sono assurde per me..."

Marco Ballotta, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con la Lazio.

Marco Ballotta, ex portiere, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Sarà una partita molto importante visto il momento che sta attraversando la Lazio. La Juventus, nonostante l’ultimo pareggio casalingo, ha iniziato bene il campionato. Credo che sarà un bel match. Douglas Luiz? Lui è consapevole di aver sbagliato e di non poter più sbagliare: sono sicuro che stasera sarà molto concentrato e svolgerà una buona partita. Il miglior pregio di Thiago Motta? Sicuramente il gioco di squadra e il complessivo. Lui non pensa mai al singolo, ma ragiona con i movimenti di squadra totale e lo sta anche dimostrando. Al momento stanno segnando poco, ma non subiscono mai gol”.

Su Vlahovic

“Vlahovic? Nonostante le critiche, sta svolgendo il suo lavoro. Le critiche le ritengo comunque assurde perché ha segnato 7 gol in 9 partite. L’alternare spesso i portieri? Motta ha come abitudine quella di far ruotare i portieri. Io sono del parere che ci debba essere un titolare, che è Di Gregorio, con Perin in campo solo qualche partita. Il mister ha comunque tra le mani portieri d’altissimo livello. Le favorite per la vittoria del campionato? Metto il Napoli, l’Inter, la Juventus e l’Atalanta. Il Milan va ancora visto, lo vedo ancora un po’ un’incognita. Delusione? Direi probabilmente Milan e Roma”.