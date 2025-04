Juve, Caressa: “Nico Gonzalez ha riacquisito delle sicurezze”

Fabio Caressa ha parlato dell'attaccante della Juventus, Nico Gonzalez: per il giornalista, il giocatore si starebbe finalmente ritrovando

Tramite il suo canale su YouTube, Fabio Caressa ha parlato dell’attaccante della Juventus, Nico Gonzalez. Ecco le sue parole: “Tudor non ha la bacchetta magica; Tudor è arrivato da poco, può aver influito nelle scelte. I giocatori giocano finalmente nella loro posizione e Nico è uno di questi. Nico Gonzalez ha fatto un gol bellissimo. Ha una continuità di rendimento che non ha avuto nel corso della stagione. Un po’ per gli infortuni, ma un po’ anche perché giocano da una parte e dall’altra. Non puoi fare l’estrazione del lotto per mettere in campo la squadra. I giocatori devono avere delle sicurezze, delle certezze e adesso Nico ce l’ha e un po’ si vede anche, anzi si vede molto. Questo non vuol dire che la Juve arriverà in Champions League: dovrà giocare con il coltello tra i denti tutte le partite perché è una squadra che è in via di guarigione. Sicuramente non è guarita”.

Caressa: “Con Tudor è stata riacquisita la consapevolezza di saper soffrire”

Inoltre, sul match contro il Monza, il giornalista ha aggiunto: "A me non è dispiaciuta neanche la Juventus del secondo tempo che si è difesa perché era proprio quello che gli mancava, questa grinta che è stata definita negli anni un po' provinciale, ma che ha fatto è la base della costruzione della vittoria della Juventus. Cioè, il fatto di non giocare mai solamente in maniera spettacolare, ma con la consapevolezza di saper soffrire. Questa è una cosa che la Juventus ha riacquisito con Tudor".