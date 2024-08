Juve, Caputi: “Sorteggio Champions non malevolo”

Caputi ha commentato il sorteggio del girone di Champions League della Juventus, per il giornalista alla portata della squadra bianconera

Intervistato per Radio Bianconera, Massimo Caputi ha parlato del girone di Champions League della Juventus. Ecco le sue parole: “Poteva andare peggio alla Juve. Lo dico guardando le avversarie delle altre squadre italiane, vedi Milan e Atalanta per esempio, mi sembrano ostacoli più complicati rispetto a quelli dei bianconeri. Secondo me sarà importante fare risultato soprattutto contro le compagini meno forti, senza pensare a quelle più quotate. E’ un format tutto da scoprire, con una classifica finale, gare senza andata e ritorno. Sono curioso di vedere come verrà assorbita questa formula dalle varie squadre, bisogna comprendere bene alcune dinamiche. Ritengo però non sia stato un sorteggio malevolo per la Juve”.

Caputi: “Motta ha dato un impronta”

Il giornalista ha proseguito: “E’ stato ottimo, con acquisti che alzano molto il tasso tecnico della squadra, in qualche caso anche in maniera addirittura imponente. Dopo le prime due vittorie in campionato capisco l’ottimismo. Questo è dovuto al fatto che Motta ha dato già un’impronta, si vede già che è una sua squadra”.