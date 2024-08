Juve, Pessotto sulla Champions: “Rosa all’altezza, c’è fiducia”

Il Football Teams Staff Coordination Manager della Juve Gianluca Pessotto ha commentato i sorteggi della Champions League

Intervistato dal club bianconero il Football Teams Staff Coordination Manager della Juve Gianluca Pessotto ha commentato i sorteggi della prossima Champions League: “Una fase affascinante, con sfide belle da giocare, tirata fino all’ultimo. Dovremo affrontare tutte le partite al massimo, sia quelle in trasferta che quelle in casa, come per esempio con il Manchester City“

Juve, le parole di Pessotto

“L’impressione è che ci sarà da giocarsela sui dettagli, fino alla fine, ma siamo pronti. Abbiamo buone sensazioni in questo inizio di stagione, ci vuole un po’ di tempo affinché tutti entrino nei meccanismi e nel modo di pensare e lavorare della Juventus. Abbiamo fatto due buoni risultati, ma la stagione sarà lunga e complicata, tutti saranno importanti e chiamati in causa: la cosa più bella è vedere i nostri giovani fare così bene e dare un contributo così importante. C’è grande fiducia, la nostra rosa è attrezzata e tutti saranno determinanti“, ha concluso.