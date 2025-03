Juve, Capuano: “Non credo ci siano chance che Motta resti”

Giovanni Capuano ha parlato del futuro di Thiago Motta: per il giornalista, le possibilità di permanenza alla Juve sarebbero molto ridotte

Intervistato per Radio Bianconera, Giovanni Capuano ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, e delle chance di conferma in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole: “Credo non ci sia possibilità che l’allenatore resti, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Poi le cose possono anche cambiare, se magari nelle ultime dieci giornate di campionato, i bianconeri fanno bottino pieno ci può essere un ripensamento. A prescindere dai risultati, servirebbe però un miglioramento sotto tutti gli aspetti, finora questo non si è visto”.

Capuano: “Fino a febbraio Motta e Giuntoli lavoravano al nuovo progetto”

Inoltre, il giornalista ha anche aggiunto: "Fermo restando il doppio fallimento nelle coppe, è proprio il progetto che non va. Se domenica a Firenze andrà male, è possibile l'arrivo di un traghettatore. La Juve si sta guardando intorno e credo sia giusto, del resto la stessa cosa accadde nella passata stagione. A febbraio Motta stava già lavorando con Giuntoli sul nuovo progetto. Un club fa questo quando sa di cambiare allenatore a giugno".