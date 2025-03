Allegri alla Juventus: ci sono novità pesanti | News

In casa Juventus si continua a parlare del possibile futuro della panchina. E circola il nome di Allegri: ecco cosa sappiamo

Negli ultimi giorni, complice la brutta sconfitta maturata contro l’Atalanta, si è tornati a parlare del futuro della panchina della Juventus. Un futuro che potrebbe non fare rimane con Thiago Motta. Il tecnico continua ad essere confermato formalmente dalla società, ma le parti potrebbero non proseguire per la prossima stagione. I motivi sono lapalissiani: fuori subito dalla corsa alla scudetto, fuori subito dalla Champions League, fuori subito dalla Coppa Italia. Rimane l’obiettivo minimo del quarto posto per la qualificazione alla prossima Champions, ma potrebbe non bastare a Thiago Motta per ottenere la conferma. È per questo motivo che si sta parlando, in queste ore più che mai, di calciomercato Juventus. E, nello specifico, sta impazzando il toto-nomi per la panchina. Con ipotesi anche suggestive e impensabili.

Calciomercato Juventus: ritorna Allegri? Ecco cosa sappiamo

Tra le voci che stanno circolando c'è anche quella clamorosa di un possibile ritorno – sarebbe il terzo in carriera – di Max Allegri alla Juventus. Il tecnico livornese, checché se ne dica, è rimasto un pezzo della storia bianconera ed è specialista nel riparare situazioni complicate. Tuttavia l'ipotesi, per quanto suggestiva, ci appare altamente improbabile. Il rapporto tra Allegri e la dirigenza juventina si è concluso in modo turbolento. L'esonero, arrivato subito dopo la finale di Coppa Italia, ha lasciato strascichi e tensioni che difficilmente potrebbero essere ricomposte in pochi mesi. Inoltre, Allegri ha già avuto due cicli alla guida della Vecchia Signora, e il secondo non è stato all'altezza del primo. Tornare indietro non sempre è la soluzione giusta, specialmente per un club che punta a rinnovarsi sia sul piano tattico. Infine, la Juventus sta cercando di costruire un progetto più orientato ai giovani e al gioco propositivo, caratteristiche che non si sposano con il pragmatismo di Allegri. Insomma: un'idea affascinante, per carità, ma nulla più.