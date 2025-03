Serie A, la classifica dopo 27 giornate: Juve quarta a -6 dalla vetta

La classifica di Serie A dopo 27 giornate: la Juve è quarta a 3 punti di distanza dall'Atalanta e a 6 dall'Inter

Non è stata una vittoria scontata quella della Juve contro il Verona, che per gran parte della partita ha dominato senza però riuscire a segnare il gol del vantaggio. Alla fine però Thuram ha sbloccato l’incontro e Koopmeiners l’ha chiuso. Tre punti importanti che hanno permesso alla squadra di Thiago Motta di tornare al quarto posto in classifica a -3 dall’Atalanta terza e a -6 dall’Inter prima. Arrivati a questo punto della stagione la Vecchia Signora può anche sperare di lottare per lo scudetto, anche se sarà importante tenere a debita distanza anche le inseguitrici, con Lazio, Bologna e Fiorentina che inseguono a ruota i bianconeri.

Serie A, la classifica dopo 27 giornate

Dopo il pareggio contro il Napoli l’Inter è ancora prima con 58 punti, seguita proprio dalla squadra di Conte (57). Seguono poi Atalanta (55) e Juve (52), che per il momento si assicurano così gli altri due slot in Champions League. Quinto posto per la Lazio (50) e poi Bologna (47), Fiorentina (45), Roma (43) e Milan (41). A metà classifica Udinese (39), Torino (34), Genoa (31) e Como (28). Verso la zona bassa Verona (26), Cagliari (25), Lecce (25) e Parma (23). Chiudono la classifica le tre squadre in zona retrocessione: Empoli (22), Venezia (18) e Monza (14).

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 58 punti (27)

2. Napoli 57 (27)

3. Atalanta 55 (27)

4. Juve 52 (27)

5. Lazio 50 (27)

6. Bologna 47 (27)

7. Fiorentina 45 (27)

8. Roma 43 (27)

9. Milan 41 (27)

10. Udinese 39 (27)

11. Torino 34 (27)

12. Genoa 31 (27)

13. Como 28 (27)

14. Verona 26 (27)

15. Cagliari 25 (27)

16. Lecce 25 (27)

17. Parma 23 (27)

18. Empoli 22 (27)

19. Venezia 18 (27)

20. Monza 14 (27)

