Juve, Cambiaso: “Indossare questa maglia è la cosa più bella”

Andra Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato della esperienza da calciatore e dell'emozione di poter indossare la maglia bianconera

Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, ha parlato ai Junior Report della Juve. Ecco le sue parole: “La mia passione è nata fin da piccolo. A due anni davo già dei calci al pallone e poi ho cominciato a cinque anni e mezzo. E niente è la mia passione più grande, me l’ha passata mio papà anche lui giocava a calcio da piccolo e giocava nel Genoa. Io ho cominciato a giocare a pallone, che la cosa più bella di questo mondo.

Quando ero piccolo, il mio giocatore preferito era Messi. Quando ero piccolina, vedevo lui e poi quando sono cresciuto Dybala che è stato uno dei più forti che ho mai visto. Quando ho segnato il mio primo gol con la Juventus, non ci ho capito più niente. Era come un sogno è stato bello perché poi era l’ultimo minuto e quindi è stato bellissimo. Indossare questa maglia e la cosa più bella del mondo e la auguro a tutti”.

Cambiaso: “Ho la stessa passione di quando giocavo ai campetti”

Il calciatore della Juventus ha proseguito: “La cosa più bella è che la passione che avevo quando giocavo ad Albissola ce l’ho ancora oggi. Quindi mi basta un prato verde, però è meglio giocare in Champions League è un’altra cosa. Però, il bello mio è questa cosa qua, ovvero che ho veramente la stessa passione che avevo ad Albissola e la sto avendo anche adesso. È molto bello. Io da piccolo giocavo come trequartista. Quando ero piccolino nel Genoa, anche ad Albissola facevo il centrocampista poi più avanti mi hanno spostato a fare il terzino. Per quanto riguarda la corsa, si ci alleniamo molto, ci hanno fatto allenare parecchio anche oggi, però diciamo che abbiamo uno staff in grado di prepararci. Quindi non faccio allenamenti specifici sulla corsa, ci pensano loro a farci correre”.