Juve, Cambiaso è l’arma in più di Allegri: Kostic superato nelle gerarchie

Ottima prestazione per Cambiaso in Udinese-Juve: superato Kostic nelle gerarchie? Il serbo è rimasto 90 minuti in panchina

La stagione della Juve non poteva iniziare in maniera migliore. Il 3-0 contro l'Udinese è stato infatti frutto di una partita praticamente perfetta, con i bianconeri attentissimi in fase difensiva e pericolosi in quella offensiva. Cattiveria agonistica e grinta da vendere che hanno portato la Vecchia Signora a una vittoria meritatissima e mai in discussione. Se Chiesa e Vlahovic hanno convinto a pieno, a sorprendere ancora di più è stato Cambiaso. L'esterno italiano si è rivelato una spina nel fianco per la difesa avversaria, quinto di centrocampo ma anche mezzala di inserimento. Non è un caso infatti che il gol del 3-0 sia nato da un suo assist al bacio.

Al termine della partita l'ex Bologna ha detto: "Sono felicissimo per questo esordio in gare ufficiali con la Juventus. Per me essere qua è un grandissimo privilegio. La tournée è andata molto bene, sin dai primi giorni, poi per me che sono arrivato a questo livello dalle categorie inferiori, giocare con campioni di questo calibro è molto bello, mi diverto molto in campo. Il mio ruolo mi piace molto. A me piace molto attaccare, cercare di offendere, quindi questa posizione è perfetta perchè mi porta a essere più avanti".

Una volta uscito dal terreno di gioco al suo posto è subentrato Iling-Junior e di conseguenza Kostic è rimasto per 90 minuti in panchina. Se le cose dovessero rimanere in questo modo c'è il serio rischio che il serbo diventi un'alternativa, e in caso di offerte non è folle pensare a una cessione. Allegri ha però voluto chiarire la situazione dell'ex Eintracht: "Kostic fuori? Perché ho anche Iling, sono due nello stesso ruolo e se fosse uscito prima Chiesa avrei messo Kostic. Con Chiesa ancora in campo ho preferito Iling, è un giocatore che va più dentro il campo mentre Kostic è più lineare".