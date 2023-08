Cambiaso: “Sono contentissimo di essere qui, mi piace questo ruolo”

Andrea Cambiaso, calciatore della Juve, ha detto la sua a DAZN. Ecco le sue parole: "Per me essere qua è un grandissimo privilegio, quindi sono contentissimo. La tournée è andata molto bene, sin dai primi giorni, poi per me che sono arrivato dal basso, giocare con giocatori di questo calibro, è molto bello, mi sento un po' come al parco giochi, mi diverto molto in campo.