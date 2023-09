La Juventus elogia Cambiaso sui social: show in allenamento

Il terzino italiano, dopo essere stato acquistato nell'estate 2022, e aver passato la scorsa stagione in prestito al Bologna , quest'anno si è presentato come un volto nuovo della rosa bianconera, convincendo già dalle prime amichevoli estive e nelle tre giornate di campionato disputate.

Infatti, Kostic ed Iling al momento sono dietro nelle gerarchie, e Cambiaso è pronto ad una stagione sugli scudi, per convincere la Juventus a puntare ancora su di lui per il presente e per il futuro, e chissà, anche magari con un occhio all'Europeo della prossima estate.