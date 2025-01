Juve, Callà: “Veiga ha un buon potenziale e carattere”

Davide Callà ha parlato del difensore in orbita Juve, Renato Veiga: per l'allenatore, il calciatore avrebbe i mezzi per giocare in bianconero

Intervistato per TJ, Davide Callà, vice allenatore di Renato Veiga al Basilea, ha parlato del difensore del Chelsea obiettivo della Juventus per la campagna acquisti. Ecco le sue parole: “E’ un ragazzo con un carattere molto forte e una personalità importante che lo caratterizza. A Renato piace giocare il pallone, essere impattante all’interno di una partita e vuole sempre vincere. (…) Il passaggio dal Basilea al Chelsea è già di per se molto importante. Secondo me sta facendo vedere di essere in possesso di un buon potenziale e delle qualità necessarie per giocare a certi livelli. Poi è chiaro che la concorrenza nei londinesi è grandissima, avrà incontrato anche qualche difficoltà ma è piuttosto normale”.

Callà: “Veiga ha un fisico importante e ottima tecnica”

Inoltre, il tecnico ha aggiunto:“Ciò che mi ha colpito fin da subito è il suo fisico, che è molto importante. E’ in possesso di un’ottima tecnica, ma la sua presenza in campo è davvero incredibile. Nuovo Calafiori? Non mi piace molto fare dei confronti fra due giocatori con caratteristiche differenti. Ricky ha fatto un grandissimo anno a Bologna e sicuramente può essere un punto importante sotto l’aspetto motivazionale. Renato può scegliere la Juventus per il blasone, ma anche per Thiago Motta che è stato capace di portare in Champions i felsinei e a far esplodere dei talenti come Calafiori. Questo può essere un fattore per il ragazzo in fase di scelta”. Scopri anche la posizione del Chelsea sulla cessione di Veiga <<<