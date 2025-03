Juve, il calendario dei bianconeri in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sosta delle Nazionali.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sosta Nazionali. Ecco il comunicato: “Il campionato si ferma per gli impegni delle Nazionali, e sono quattordici i bianconeri che, dalla Prima Squadra, sono convocati con le loro Selezioni. Ecco la loro agenda. Italia (Gatti, Cambiaso) Quarti di finale di Nations League per gli Azzurri, con la Germania. Andata a San Siro giovedì alle 20.45, ritorno a Dortmund domenica alla stessa ora. Francia (Kolo Muani) Anche per la Francia doppio quarto di finale di Nations League, con la Croazia. Il 20 a Spalato, il 23 a Parigi, sempre alle 20.45. Olanda (Koopmeiners) Tempo di quarti di finale anche per Teun: si gioca con la Spagna, fra giovedì e domenica, alle 20.45, andata a Rotterdam, ritorno al Mestalla di Valencia. Portogallo (Conceicao, Renato Veiga) Quarti di finale contro la Danimarca per la Nations League: andata il 20 a Copenaghen alle 20.45, ritorno alla stessa ora domenica a Lisbona. Argentina (Gonzalez) Due impegni per Nico con la Selecciòn, per le qualificazioni ai Mondiali: nella notte fra venerdì e sabato (alle 00.30) contro l’Uruguay a Montevideo e nella notte fra martedì e mercoledì prossimi (ore 01.00) con il Brasile a Buenos Aires. Montenegro U19 (Adzic) Qualificazioni agli Europei di categoria per la Nazionale di Adzic, che affronta il 19 alle 11 la Slovacchia, il 22 alla stessa ora la Polonia e il 25 alle 16 la Georgia. USA (McKennie e Weah) A mezzanotte italiana del 21 gli USA affrontano il Panama nella semifinale di Concacaf Nations League: eventuale finale per il terzo posto domenica sera alle 23 italiane, per il primo posto poche ore dopo, lunedì 24 alle 2.30”.

Le altre convoazioni

"Svezia U21 (Rouhi) Derby bianconero in amichevole contro il Belgio di Mbangula il 20 alle ore 16, domenica 23 alle 14 altra amichevole, con il Galles. Belgio U21 (Mbangula) Detto della sfida bianconera contro Rouhi, il Belgio U21 gioca anche domenica 23 contro Andorra. Serbia (Vlahovic) Spareggio di Nations League contro l'Austria per Dusan: andata il 20 alle 20.45 a Vienna, ritorno domenica 23 alle 18 a Belgrado. Turchia (Yildiz) Anche per la Nazionale turca, spareggi di Nations League con l'Ungheria, il 20 e il 23 alle 18, con andata a Istanbul, ritorno a Budapest. Il calendario degli incontri Mercoledì 19 marzo Montenegro – Slovacchia U19 Giovedì 20 marzo Svezia – Belgio U21 Croazia – Francia Austria – Serbia Olanda – Spagna Turchia – Ungheria Danimarca – Portogallo Italia – Germania Venerdì 21 marzo (notte) USA – Panama Sabato 22 marzo Uruguay – Argentina (notte italiana) Polonia – Montenegro U19 Domenica 23 marzo Galles – Svezia U21 Belgio – Andorra U21 Francia – Croazia Serbia – Austria Spagna – Olanda Ungheria – Turchia Portogallo – Danimarca Germania – Italia Martedì 25 marzo Georgia – Montenegro U19 Mercoledì 26 marzo Argentina – Brasile (notte italiana)".