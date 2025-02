Guardalà: “Nel 2° tempo contro l’Inter si è vista un altra Juve”

Guardalà ha parlato della prestazione della Juventus contro l'Inter: il giornalista ha esaltato la seconda frazione giocata dalla squadra

Dagli studi di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato della prestazione della Juventus contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Sono quattro vittorie di fila, tre in campionato e una in Champions League. In alcuni casi le prestazioni non sono state eccellenti, anche ieri Motta ha detto che nel primo tempo c’era stato troppo rispetto per l’Inter e la Juventus ha rischiato e ci sono state anche situazioni a campo aperto che l’Inter non ha saputo sfruttare. Poi nel secondo tempo è stata un’altra Juventus, si è vista una Juventus compatta, non ha concesso nulla all’Inter e nel finale ha trovato il gol e ha avuto anche la possibilità di chiuderla con Koopmeiners. I segnali in vista di mercoledì sono positivi, anche dal punto di vista atletico, è importante aver ritrovato Cambiaso, perché Savona e Kelly sulla sinistra hanno sofferto e avere Cambiaso contro il PSV sarebbe un passo importante”.

Guardalà: “Positivo l’atteggiamento anche dopo il vantaggio”

Il giornalista ha proseguito: “Un po’ tutta la squadra nel secondo tempo si è ritrovata e ha giocato un’ottima partita. In generale l’aspetto del positivo del secondo tempo è che dopo il gol del vantaggio la Juventus non si è abbassata ma giocava in avanti e questo è il modo migliore per portare a casa il risultato e lo sa bene la Juventus che troppe volte si è fatta rimontare. E’ la svolta? Febbraio è il mese di Thiago Motta, bisogna aspettare perché la trasferta contro il PSV è complicata ma una vittoria contro l’Inter ti dà fiducia”. Leggi anche le parole di Thiago Motta nel post partita <<<