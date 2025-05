Juve, Calamai: “Per Tudor e Vlahovic sarà addio”

Luca Calamai ha parlato della Juventus in vista della prossima stagione: per il giornalista, l'annata comincerà senza Tudor e Vlahovic

Nel suo editoriale su TMW, Luca Calamai ha parlato della Juventus a seguito del successo in Serie A contro il Venezia. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus conquista la qualificazione Champions all’ultima curva. Tanti brividi, poco calcio. Ma la squadra bianconera tiene così in piedi una stagione appena sufficiente. Questo risultato non cambia il futuro di Tudor. Che ha fatto il suo dovere ma che non sarà sulla panchina bianconera nella prossima annata. La Juve sogna Conte. Di sicuro, serviranno idee nuove. Oltre a Tudor non resterà neppure Vlahovic che non è riuscito a compiere l’ultimo salto di qualità. Grigio come la Juve. In guerra all’inizio con Thiago Motta. Poco incisivo anche con un tecnico amico come Tudor. Servirà un nuovo bomber. Ci sarà invece Locatelli un trascinatore anche nell’ultima sfida di Venezia”.

Calamai: “Juve rimasta un passo avanti alla Roma”

Inoltre, sul cammino della Roma, il giornalista ha detto: “In Europa League, invece, ci finisce la Roma di Ranieri. Ma la stagione di mister Claudio, al suo ultimo anno in panchina, è da dieci in pagella. Ranieri ha cambiato cuore, anima, progetto tattico e risultati alla sua amata Roma. Negli ultimi novanta minuti ha fatto il suo dovere battendo anche il Torino. Ma la Juve è rimasta un passo avanti. Ranieri resterò nel mondo giallorosso come consulente della famiglia Friedkin. Fossi nei proprietari della Roma accetterei qualsiasi consiglio di questo fantastico uomo di calcio. A cominciare dal nome del nuovo allenatore”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro della panchina della Juventus <<<