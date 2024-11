Juve, Balzarini: "Preoccupato dalla mancanza di certezze..."

Balzarini ha parlato della Juve ammirata in questo avvio di stagione: per il giornalista, il tecnico non starebbe dando certezza alla squadra

Intervistato per Radio Bianconera, Gianni Balzarini ha parlato della Juventus vista in questo primo scorcio di stagione. In particolare, il giornalista si sarebbe soffermato sulla rotazione di giocatori nell’undici titolare impiegata dal tecnico Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Temo la mancanza di certezze perché non c’è una spina dorsale della squadra. Motta ha un criterio suo, con troppi cambi tra una partita e l’altra, a me non pare normale. Può anche essere un pregio, in particolare se va tutto bene. Alcune situazioni però sono difficilmente comprensibili, per esempio le panchina di Yildiz contro Inter e Parma“.

Balzarini: “La Juve non ha una formazione tipo”

Il giornalista ha proseguito: “Thiago è un tecnico che non dà tante certezze ai giocatori. Cabal all’inizio gioca tre partite, poi viene accantonato. Idem Gatti, da capitano a panchinaro. Eppure la fascia aveva fatto bene al giocatore, dandogli maggiore responsabilità. Poi Danilo che nei primi sette turni gioca un totale di 15 minuti, poi s’infortuna Bremer e torna di nuovo importante. Savona da ipotetico fenomeno a escluso dai titolari. Capisco voglia far sentire tutti importanti, ma ogni squadra ha una formazione tipo, con qualche rotazione. Nella Juve invece non è così”.