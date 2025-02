Juve, i momenti più belli delle partite con il Cagliari

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Cagliari.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Tra i tanti precedenti di Cagliari-Juventus è questa l’immagine più cara al popolo bianconero. La corsa di Vucinic conseguente al gol in apertura di gara: è la sera della conquista del primo dei nove scudetti consecutivi, in una sfida con i sardi giocata sul campo di Trieste e vinta 2-0. L’ultimo Cagliari-Juventus ha visto in Cristiano Ronaldo il grande protagonista con la realizzazione di una tripletta. In Serie A il portoghese è riuscito due volte in questo exploit e anche nel primo caso sono stati i rossoblu la vittima, in una gara giocata all’Allianz Stadium nella stagione precedente. 2 aprile 2019: è l’ultimo Cagliari-Juventus disputato con Massimiliano Allegri in panchina, una gara che lui vive con particolare piacere per i trascorsi più che positivi in Sardegna. A decidere la sfida, anche quella nel girone di ritorno, sono due acuti, uno per tempo. Il primo è di Bonucci, il secondo di Kean. Moise chiude a 5 minuti dal novantesimo, dopo che per ben due volte costringe Cragno a grandi interventi per evitare il gol. Cagliari-Juventus del 2017-18 apre il girone di ritorno. La Signora prevale di misura e lo fa grazie a una grande azione di Douglas Costa che serve a Bernardeschi un pallone da mettere dentro a colpo sicuro”.

Le altre partite

"Cagliari-Juventus conferma lo stato di grazia di Higuain e la sua capacità di agire in profondità. Nella gara precedente, a Crotone, segna così sfruttando un assist di Rincon. In Sardegna l'operazione gli riesce due volte e i suggeritori sono Marchisio e Dybala. Gonzalo si mostra freddo e preciso, da grande numero 9 qual è. Nel 1971-72 Cagliari-Juventus regala uno dei finali più incredibili visti su un campo di calcio. Si arriva sul risultato di 1-0 quando Albertosi – nella foto nascosto dal palo mentre va in uscita su Capello – smanaccia il pallone e Bettega ne approfitta per metterlo in rete. Poco dopo, anche il portiere bianconero Carmignani incappa in un grave errore in presa e regala il gol del 2-1 a Gori, futuro juventino".