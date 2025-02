Juve, non solo Motta: in 3 a rischio senza Champions

Motta e non solo: se la Juve dovesse fallire la qualificazione alla prossima Champions League sarebbero in 3 a rischiare

Non c’è due senza tre, un detto valido sempre e purtroppo anche quando si parla di brutte notizie. L’eliminazione dalla Champions League contro il PSV è stato un colpo pesantissimo per la Juve, che ora deve guardare al futuro. Fallito il primo obiettivo (raggiungere gli ottavi), ora i bianconeri dovranno guardare al campionato e in particolar modo al quarto posto in classifica. Le possibilità di portare 5 squadre in Champions come in questa stagione sono infatti bassissime (meno del 20%) e per questo solo le prime 4 andranno in UCL. Con Napoli, Inter e Atalanta che viaggiano spedite, sarà lotta tra Juve, Milan, Lazio, Fiorentina e Bologna per l’ultimo pass disponibile.

Juve, cosa cambia senza Champions?

Ma se la Vecchia Signora dovesse fallire la qualificazione alla prossima Champions? Sarebbero guai, economici e non solo. Il primo a rischiare sarebbe ovviamente Motta, che avrebbe così fallito tutti gli obiettivi stagionali. Occhio poi a Yildiz, troppo spesso in panchina e che comincia ad avere dei malumori. Non a caso secondo Tuttosport il padre-agente del giocatore sta già cominciando a guardarsi attorno. Ultimo ma non per importanza è Kolo Muani. Il francese è a Torino in prestito secco e i bianconeri vorrebbero acquistarlo. Senza Champions, però, sarà difficile convincerlo a farlo rimanere a Torino. Nel frattempo può arrivare un colpo a sorpresa: contatti avviati con… <<<