Juve, 23 anni fa il primo giorno di Buffon in bianconero

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del primo giorno di Buffon.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “3 luglio 2001. Una Juventus nel pieno di una rivoluzione tecnica che portò tanti campioni a vestire la maglia bianconera, dopo aver finalizzato l’acquisto di Lilian Thuram dal Parma, decise di investire su un altro grande talento della squadra emiliana: Gianluigi Buffon. Non un semplice portiere, ma IL portiere per eccellenza: il migliore di tutti i tempi secondo molti, di sicuro quello che ha indossato la maglia della Juventus come una seconda pelle – diventando il simbolo di varie stagioni della storia bianconera, attraversando enormi difficoltà e godendosi anche periodi di dominio assoluto. Il tutto rimanendo per anni e anni ad alto livello e al massimo della forma.

Una storia iniziata in un umido martedì di luglio del 2001, quando Buffon si presentò a Torino in maglietta nera e pantalone chiaro: capello lungo, liscio, sistemato dietro le orecchie e pronto a mettersi in posa per le foto – allargando le braccia a simulare la sua capacità di occupare tutta la porta (come dimostrerà negli anni a venire in campo).

Le cifre, proprio come le prestazioni di Buffon, furono da capogiro: 105 miliardi di lire, a lungo l’acquisto più costoso della storia della Juventus e il portiere più pagato al mondo – superato soltanto negli ultimi anni dalle cifre record fatte registrare dalla Premier League. Un investimento però che ha avuto un grande ritorno, con il portiere bianconero diventato il secondo all-time per presenze alla Juventus – 685 partite – alle spalle del solo Alessandro Del Piero; simbolo luminoso di una società che in lui e nella sua presa sicura ha trovato una continuità di risultati che ha permesso al club di battere ogni genere di record. Una lunga storia di successi partita 23 anni fa, oggi: un anniversario speciale per una leggenda bianconera”.