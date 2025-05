Juve, Quintiliano: “Il gol di Vlahovic è quello dei saluti”

Giampietro Quintiliano ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per il giornalista, il calciatore sarebbe giunto ai saluti

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha parlato della vittoria della Juventus sull’Udinese. Ecco un estratto delle sue parole: “(..) Bianconeri quindi ancora con il destino nelle proprie mani. Anche questa volta però hanno tenuto in bilico il risultato fino all’ultimo, in particolare all’ottantesimo, quando Vlahovic raddoppia e chiude veramente la gara. Un gol dell’addio al pubblico dello Stadium, considerando che a fine stagione andrà via. Salvo ribaltoni, al momento improbabili. Nel successo contro i friulani buona prova generale della squadra, con oscillazione della linea difensiva tra tre e quattro uomini. Senza dubbi con Yildiz in campo è un’altra musica. Lo certifica il doppio assist e in generale dinamiche di gioco meno prevedibili., Quando prende palla il giovane turco, mette sempre pressione alla difesa avversaria”.

Quintiliano: “Questa squadra non da certezze”

Il giornalista ha proseguito: “Nulla però è ancora fatto, per brindare alla qualificazione in Champions League la Juve deve espugnare il campo del Venezia. I veneti sono con un passo in B, necessitano del bottino pieno, sperando che le altre non vincano. Servirà dunque il massimo della concentrazione per gli uomini di Tudor, onde evitare di rimanere bloccati nella laguna veneta. Per carità, solo una disfatta negherebbe la qualificazione, ma questa squadra non dà certezze”. Leggi anche le parole di Tudor post Juventus-Udinese <<<