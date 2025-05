Juventus, colpo di scena su Conte! Tifosi impazziti / News

In casa Juventus si ragiona di futuro. Nelle prossime ore potrebbe succedere qualcosa di davvero molto importante sul fronte Conte

La Juventus sta progettando il futuro. E lo sta facendo in maniera tale da poter pianificare al meglio tutte le prossime mosse. In tal senso, occhi bene aperti sul fronte legato ad Antonio Conte.

La Juve vince ancora e si porta ad un solo passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Un capolavoro, considerando la situazione come s’era messa. Ma allo stesso tempo un disastro, visto che le aspetattive della Juventus devono essere altre. Lottare per lo scudetto, in Champions. Possibilmente, vincendo anche qualcosa.

La Juventus tra calciomercato e futuro: il punto su Antonio Conte

Alla Juventus qualcuno sembra aver dimenticato che vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta. Ed è per questa ragione che per riportare le cose a posto si sta pensando sempre con più insistenza alla possibilità di andare a prendere Antonio Conte. E questa, non è una novità. Sono giorni che se ne parla. Ma in queste ore, è arrivato un annuncio abbastanza chiaro su quello che potrebbe accadere. Cosa, che vogliamo riportarvi.

La Juventus vuole Conte e su questo noi non abbiamo dubbi. Così non abbiamo dubbi anche su quella che potrebbe essere la volontà del tecnico stesso. Qualcuno però ha messo in dubbio la possibilità che il tecnico – abituato a lottare sempre e solo per vincere – possa accettare eventualmente la possibilità di tornare a Torino, senza l’opportunità di vincere subito qualcosa. Eccola, la notizia dell’ultim’ora. Antonio Conte è disposto anche a questo, pur di tornare in bianconero. Per amore. Per voglia. Per la Juventus. E sempre parlando dei bianconeri, attenzione al massimo. A quanto pare, infatti, è arrivato un aggiornamento pesantissimo di calciomercato su Osimhen. Vi lasciamo il link qui sotto.

