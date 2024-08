UFFICIALE – Bremer ha rinnovato con la Juventus

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha ufficializzato il rinnovo con Gleison Bremer: il brasiliano ha prolungato fino al 2029

Tramite i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noto il rinnovo di Gleison Bremer fino al 30 giugno 2029. Ecco la nota del club: “Ufficializziamo oggi una notizia importante: Gleison Bremer rinnova il suo contratto con la Juventus, e sarà quindi un giocatore bianconero fino al 30 giugno 2029”.

Il comunicato della Juventus su Bremer

La nota prosegue: “Un rinnovo, quello di Gleison, campione brasiliano 27enne, semplicemente meritatissimo. Per lui, come sempre in questi casi, facciamo infatti parlare i dati. Nelle ultime due stagioni (dal 2022/23), Bremer ha collezionato 83 presenze con la maglia della Juventus contando tutte le competizioni, tutte dal primo minuto. In generale, nessun giocatore bianconero conta più gare da titolare in questo parziale in tutte le competizioni (83 appunto, come Danilo). Bremer è il difensore che ha recuperato più palloni nelle ultime due stagioni di Serie A. 376, almeno 14 più di qualsiasi altro pari ruolo nella competizione. E poi i gol: Gleison è il difensore che ha segnato più gol di testa nelle ultime due stagioni di Serie A: ben sette, almeno tre più di qualsiasi altro difensore. Tutto questo non sarebbe possibile senza il talento che Bremer dimostra in tutte le occasioni in cui entra in campo, ma anche la sua serietà e la sua dedizione, che mette ogni giorno, in ogni allenamento, al servizio della squadra. Per questo siamo felicissimi di ripeterlo: Gleison, ancora con noi!”.