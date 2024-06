Juve, Bremer: “Futuro? Qui sto bene ma mai dire mai”

Quale sarà il futuro di Gleison Bremer? Le parole del difensore della Juve su un possibile trasferimento all'estero

Intervistato da Marca il difensore della Juve Gleison Bremer ha parlato del suo futuro: “La Premier è un campionato in cui tutti vogliono giocare, ma penso di essere in un grande club, il più grande del mondo e sono felice. Ho appena vinto il mio primo titolo e voglio fare la storia qui. È chiaro che non si può mai dire mai. Vedremo cosa succede. In Liga ci sono club come il Madrid o il Barcellona che sono ai vertici del mondo. Inoltre LaLiga, Serie A e Premier sono i migliori campionati al mondo, quindi un giorno mi piacerebbe provarci, ma ripeto, alla Juventus mi trovo bene”. Sull’addio di Massimiliano Allegri ha aggiunto: “Ho solo parole di gratitudine per lui perché ha chiesto il mio acquisto e mi ha aiutato molto a crescere e a fare una stagione molto buona”.