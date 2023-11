Juve, da Bremer fino a Chiesa e Vlahovic: il punto sui rinnovi

Gatti, Fagioli e non solo : la stagione dei rinnovi di contratto in casa Juve continua. Prima di pensare al prossimo mercato di gennaio, infatti, la dirigenza è al lavoro per blindare i propri talenti.

Ben più spinose, invece, le situazioni di Chiesa e soprattutto Vlahovic. Giuntoli non vuole perdere l'attaccante italiano e si prepara a trattare a oltranza, mentre per il serbo il tutto sembra più complesso. Il giocatore ha infatti aperto al prolungamento ma c'è difficoltà nel trovare un accordo sulle cifre. Senza rinnovo e viste le prestazioni in campo e gli infortuni non è assurdo pensare a una cessione.