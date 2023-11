Del Piero su Vlahovic: “Quanti attaccanti sanno fare quel passaggio?”

Gol che pesa tanto, soprattutto perchè arriva dopo un periodo nero. Dusan Vlahovic è tornato titolare e si è caricato la squadra sulle spalle nella gara più importante. Per Allegri è stata la miglior partita del serbo in bianconero e anche Alessandro Del Piero , nel post partita di Juve-Inter su Sky Sport, ha parlato così di Dusan Vlahovic .

Le parole di Vlahovic

Le sue parole: "Il gol di Vlahovic? La differenza la fa il passaggio che fa a Chiesa, che dà il via al contropiede. Quanti attaccanti sono capaci di fare questo? Sull’esultanza vorrei sottolineare la grande tensione che c’è a vestire la maglia di una squadra come la Juventus, non segnava da un po’ e poi bisogna analizzare il momento. Stasera ha fatto meglio di tante partite".