Lucio: “Mi rivedo in Bremer. Juventus squadra solidissima”

Lucio, doppio ex di Juve e Inter, ha parlato dei temi della partita di questa sera: l'ex calciatore si rivedrebbe inoltre in Gleison Bremer

Ma anche la Juve sa difendersi... la Juve è evidente che attacchi meno dell’ Inter , non a caso ha segnato dieci gol meno in Serie A. Eppure, nonostante questo dato, può essere sempre pericolosa perché Chiesa e Vlahovic sono molto forti, sia individualmente che in coppia".

L'ex calciatore ha proseguito: "La Juve è sempre la Juve: una squadra solidissima, in buona forma e con una difesa altrettanto forte rispetto a quella interista. Bremer è un difensore “totale”, potente come quelli di una volta. In lui rivedo un po’ il me stesso dei tempi tedeschi, quando lanciavo la palla impostando l’azione da dietro. Se vince la Juve, la lotta si fa serrata, e penso che sarà così fino alla fine".