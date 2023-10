Juve, Braida: “Yildiz ha ottimi numeri in prospettiva”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Ariedo Braida ha parlato dei tanti giovani lanciati dalla Juve Next Gen

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Ariedo Braida ha parlato dei tanti giovani lanciati dalla Juve Next Gen: "L’esperienza con la Next Gen ha aiutato il turco Yildiz, un mancino che non a caso ha meritato anche l’attenzione di Montella per la nazionale turca. Ha ottimi numeri in prospettiva".

Alcuni di loro sono andati in prestito, come Soulè e Barrenechea al Frosinone: "Hanno prospettive importanti. I meriti vanno al mio amico Guido Angelozzi: ha formato un bel gruppo di giovani che Di Francesco ha plasmato in modo davvero interessante".

Chiosa finale su Milan-Juve: "Il prossimo Milan-Juve dirà se la squadra di Allegri può sfruttare il vantaggio di non giocare le coppe per il traguardo finale. E’ un test psicologico per le due squadre. In ogni caso Pioli è già stato bravissimo".

