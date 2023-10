Juve, 0 minuti per Yildiz ma la Turchia vola a Euro2024

Neanche un minuto in campo per Yildiz nel match tra Turchia e Lettonia: il giocatore della Juve può però festeggiare la qualificazione

Una vittoria netta per la squadra turca, che ha battuto gli avversari 4-0 grazie alle reti di Akgun, Tosun (doppietta) e Akturkoglu. Neanche un minuto in campo per il talento della Juve Kenan Yildiz, che però può esultare insieme ai suoi compagni di nazionale.