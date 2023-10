Juve, Angelozzi: “Soulè mi ricorda Dybala. Italia? Ci sta pensando…”

Intervistato su Tv Play, Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato di alcuni temi d'interesse per la Juventus. Argomento di spicco su tutti, quello relativo a Matias Soulè. L'attaccante argentino è esploso sin da subito tra le fila della squadre di mister Di Francesco. Su di lui, il ds non ha lesinato paragoni: "E’ fortissimo da attaccante esterno nel 4-3-3. La Juve gioca diversamente in questo periodo ma dipende perché può fare anche la mezz’ala avendo tanto corsa e grande tecnica. Il suo modo di giocare può ricordare Dybala: gli manca ancora un po’ di cattiveria per andare a fare gol. Sugli altri aspetti però è fenomenale, fa anche la fase difensiva e ha grande gamba. Settimana scorsa ha avuto un affaticamento ma il giorno dopo voleva fare per forza giocare la partita".