Juve, Bosco: “Tudor convince ma la situazione è instabile”

Andrea Bosco ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor: per il giornalista, il tecnico si sarebbe approcciato bene all'ambiente

Intervistato per TJ, Andrea Bosco ha parlato del momento in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Le sensazioni sono instabili, la Juventus non sembra una squadra in grado di conseguire i suoi obiettivi. E deve esserci sempre un qualcosa di esterno, come gli errori degli avversari, per favorirne le vittorie. Sarebbe una tragedia non raggiungere il quarto posto sia dal punto di vista economico e sia per quello dello sviluppo, speriamo in bene anche se la Lazio sarà un avversario estremamente difficile. Toccherà a Tudor fare un fioretto per tutti gli alisei improvvisi. Mi convince sì, ma povero Tudor… Cosa doveva fare in poco tempo? I disastri li ha fatti quell’altro che evidentemente sarà anche il miglior allenatore del mondo senza discussione. Ti diceva che puntava al gioco e non al risultato, ma uno così non aveva capito la Juventus e i parametri in cui doveva muoversi”.

Bosco: “Conte fuoriclasse assoluto”

Inoltre, sulla sua conferma e sull’ipotesi Antonio Conte, il giornalista ha aggiunto: “Conte è un ottimo allenatore, ma sappiamo benissimo che vuole determinate cose e dopo uno o due anni comincia ad avere mal di pancia. Detto questo è un fuoriclasse assoluto e ha il Dna juventino. Poi, la piazza lo accoglierebbe nuovamente a braccia aperte. Se fosse qualcun altro e non il tecnico salentino, ci penserei prima di sollevare Tudor. Leggo nomi di allenatori accostati che mi pongono degli interrogativi. Nemmeno questi mi sembrano adatti per la Juventus che è un mondo complicato ed è unica nel suo genere. E’ la squadra più difficile di tutte da allenare per le pressioni, l’ambiente e le attese dei tifosi, oltre alla peculiarità di avere da oltre cent’anni la stessa proprietà. Prima di congedare Tudor, che conosce molto bene la Juve, mi assicurerei di avere tra le mani il tecnico giusto per quanto appena detto”. Leggi anche le parole di Ciro Ferrara su Antonio Conte <<<