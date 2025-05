Conte alla Juve? Ferrara: “Antonio ha la necessità di parlare col Napoli”

Intervistati da Il Mattino Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro hanno parlato del futuro di Antonio Conte, accostato più volte alla Juve

Intervistato da Il Mattino Ciro Ferrara ha parlato del futuro di Antonio Conte, accostato più volte alla Juve: “Una premessa: sono amico di Antonio ma non ho parlato di questo argomento con lui. Ho letto quelle sue dichiarazioni indirizzate a De Laurentiis sulle scelte di mercato, ma sono convinto che resterà a Napoli. Però c’è una necessità. Incontrarsi e parlarsi, chiarire alcuni aspetti con De Laurentiis. Considerando sempre e comunque il peso delle due personalità. Conte crede in questo progetto. Ha dato indicazioni e suggerimenti, si aspetta che le sue richieste siano recepite per andare avanti”.

Juve, le parole di Cannavaro

Fabio Cannavaro, sempre a Il Mattino, ha invece detto: "Conosco Antonio, è un vincente. So che lui sa bene che si hanno più possibilità di vincere se si insegue il record di clean sheet piuttosto che ogni volta un 4-3. Si torna al primato della difesa, che è l'essenza stessa del nostro dna calcistico. Ma se il Napoli non ha mai preso un gol su calcio d'angolo, significa che dietro c'è tantissimo lavoro. Giorno dopo giorno. Serie A? Abbiamo perso un po' tutti la testa. Capisco che è bello seguire le mode, filosofeggiare, esaltare la bellezza del gioco e del tiki-taka. Ma mi sa che abbiamo perso di vista l'essenza del calcio: vincere. C'è una bellezza nell'1-0 straordinaria che faccio fatica a non comprendere come possa non essere apprezzata".