Juve, Borghi: “Douglas Luiz profilo indicato da Thiago Motta”

Borghi ha parlato dell'arrivo di Douglas Luiz alla Juve: per il giornalista quello del brasiliano sarebbe un profilo scelto da Thiago Motta

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato di Douglas Luiz, imminente colpo della Juventus della campagna acquisti estiva. Per il giornalista ci sarebbero pochi dubbi che il giocatore sia un profilo indicato e ben voluto dal neo allenatore Thiago Motta.

Borghi su Douglas Luiz

“C’è sempre da pesare i centrocampisti quando vengono nel calcio italiano, ma idealmente sì, credo che sia un acquisto di massimo rango, anche per l’incontro che è stato trovato e per il fatto di prenderlo un giorno prima dal debutto in Copa America, visto che sarà un probabilissimo titolare nel Brasile. È un centrocampista completo, che ha alzato i numeri realizzativi in questa stagione. Si muove tanto in verticale, fa filtro, si butta dentro, si fa valere a livello fisico, può giocare a due o giocare a tre. Mi sembra il profilo indicato per Thiago Motta“.