Calciomercato Juve | Bomba improvvisa: “Addio Chiesa, al suo posto…”

Nuove indiscrezioni riguardanti le possibili mosse di calciomercato della Juventus in vista di gennaio: il punto

Contro la Lazio Chiesa non ha solo segnato, ma ha anche mostrato tutto il suo potenziale per quel che concerne l'affinità con Vlahovic. Altro che chiacchiere, altro che bufale. Allegri lo ha voluto tenere perché in lui vede qualcosa di grande e perché in questa annata, potrebbe rappresentare quel qualcosa in più in vista di una stagione da una partita a settimana che però - allo stesso tempo - potrebbe avere dei vantaggi significativi rispetto alla concorrenza. Ma è proprio su Chiesa, che è arrivata una notizia improvvisa e pesantissima riguardante il calciomercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, novità su Federico Chiesa — Alla sessione invernale di mercato manca ancora parecchio ma le indiscrezioni che arrivano sono abbastanza pesanti. A quanto pare, infatti, dalla Premier League non avrebbero smesso di osservare Federico e per questa ragione sarebbe pronta per lui (e per la Juventus) un'offerta di quelle importanti, a cui davvero non si può dire di no. Al momento sono chiacchiere ma secondo quanto viene riportato in Spagna, la Juventus avrebbe già in mente quello che sarebbe l'eventuale sostituto.

Il mercato della Juve per gennaio: Giuntoli avrebbe già un nome in mente — Il nome che Giuntoli avrebbe messo nel mirino, infatti, è quello di Yaremi Pino. Il laterale del Villareal che sta facendo grandissime cose in Liga e che infatti ha visto il suo cartellino schizzare di valore ed arrivare a sfiorare i 50 milioni di euro. A fare notizia è che si tratta di un giocatore che ha 20 anni e che dunque potrebbe veder esplodere ancor di più la propria valutazione. A riportare la notizia è stato in queste ore il sito web specializzato Fichajes.net che più volte aveva anticipato alcune operazioni proprio di casa Juventus. Al momento, comunque, sono parole. Se si passerà o meno ai fatti, lo staremo a vedere. Detto questo, parlando sempre di Juventus, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente qualcos'altro di molto grosso <<<

